Canal de Panamá celebra al visitante un millón del año fiscal

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá entregó un reconocimiento al primer panameño que marcó un hito en la historia de la vía interoceánica: el visitante número un millón en un mismo año fiscal.

La ceremonia se realizó en las esclusas de Miraflores, donde José González, residente de Panamá Oeste, recibió una placa conmemorativa en compañía de su familia.

“Me llamaron para hacerme la invitación. No la esperaba, pero estoy bien contento de estar acá con mi familia y compartir este momento”, expresó González durante el acto.

El visitante destacó que su interés por conocer el Canal surgió tras tener curiosidad por visitar las el Centro de visitantes de Agua Clara y las esclusas, dado que nunca había asistido al lugar. "Orgulloso, la verdad orgulloso de que aquí en Panamá se pueda dar este tipo de cosas y nada, invitar a los panameños también que vengan y asistan, que conozcan más el Canal. Es algo positivo y lo tenemos aquí, lo podemos ver y sentir. Es algo que llena como panameños", dijo.