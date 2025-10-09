Asamblea aprueba acuerdo que convierte a Panamá en miembro del Mercosur

La medida busca incentivar la inversión extranjera, en particular con la llegada de empresas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay a las zonas francas panameñas, donde podrán establecer operaciones de exportación utilizando materia prima local.

Ciudad de Panamá, Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 9 de octubre, en tercer debate y por unanimidad con 58 votos, el proyecto de Ley N.° 201, que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica N.° 76 entre Panamá y los Estados Partes del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Durante la discusión, los diputados señalaron que el documento incluye mecanismos de defensa y acompañamiento para el sector agropecuario panameño, lo que —aseguraron— garantiza la protección de la producción nacional.

Según lo planteado en el debate, la medida busca incentivar la inversión extranjera, en particular con la llegada de empresas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay a las zonas francas panameñas, donde podrán establecer operaciones de exportación utilizando materia prima local.

Tanto los diputados como los ministros de Estado presentes en la sesión destacaron que el acuerdo no constituye un Tratado de Libre Comercio (TLC), sino un marco de cooperación que permitirá desarrollar convenios específicos en materia de comercio, inversiones y servicios. Cualquier modificación al documento deberá ser revisada por la Asamblea.

Debate con productores

Previo a su aprobación, el Gobierno realizó la Gira Nacional de Diálogo Productivo Panamá–Mercosur, encabezada por los ministros de Comercio e Industrias y Desarrollo Agropecuario, junto al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. En estas reuniones, autoridades y gremios de productores analizaron los alcances del acuerdo y discutieron las inquietudes del sector.

Uno de los principales puntos planteados por los diputados y productores fue la posibilidad de que las importaciones saturen el mercado local. Ante ello, las autoridades del MICI y el MIDA aseguraron que el documento no responde a intereses de los países del Mercosur por invadir el espacio comercial panameño.

El Acuerdo de Complementación Económica n.° 76 establece un marco jurídico para brindar seguridad y transparencia a los agentes económicos, promover inversiones recíprocas y fortalecer la cooperación entre las partes.

Entre sus disposiciones, plantea la creación de un Área de Libre Comercio mediante la eliminación gradual de gravámenes y restricciones que obstaculicen el comercio. Además, fomenta la expansión y diversificación de bienes, servicios e inversiones, el desarrollo de la logística y la infraestructura, y el impulso del comercio electrónico internacional, tomando en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo de cada país firmante.