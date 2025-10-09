Inundaciones en Boquete no afectan al sector productivo, pero autoridades mantienen la alerta

Santiago, Veraguas/Las recientes inundaciones registradas en Boquete, provincia de Chiriquí, no han impactado de forma significativa al sector productivo. Sin embargo, los productores se mantienen en alerta, ya que la temporada lluviosa continúa con fuerza. Mientras tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) se informó que se están realizando evaluaciones para corregir los problemas de desagüe.

Bueno, ahorita mismo podríamos decir que esto no representa una pérdida tan significativa porque apenas está iniciando. Tampoco los cultivos se dañan de un día para otro, necesitan un tiempo. Pero considero, ojalá Dios quiera que no sea así, que de continuar esta situación sí podríamos tener pérdidas importantes”, declaró Lorenzo Jiménez, productor chiricano.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, señaló que “entiendo que son áreas nuevas, hay ciertos lugares donde hay instalaciones que requieren correcciones en los desagües de algunas empresas e industrias agropecuarias, pero ya estamos tomando todos los correctivos necesarios”.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población y a los sectores productivos a tomar medidas de prevención ante la actual temporada de lluvias.

Hoy, en tanto, el presidente José Raúl Mulino anunció que ha solicitado al director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, y a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, activar los planes de prevención ante posibles emergencias.

Nos estamos preparando. Ya le he dado instrucciones a la ministra de Gobierno y he conversado con Nilo sobre la necesidad de tener inventario, comida seca y agua, para evitar improvisaciones y contar con la capacidad de distribuir. Ojalá Dios quiera no pase nada, pero hay que prever que estamos en el mes bravo, octubre y noviembre. Hay que prepararse para lo que viene”, advirtió el mandatario.

Con información de Ney Castillo.