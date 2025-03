Canciller sobre el Canal, listas discriminatorias y visita de Petro: 'No se descuida ningún tema'

Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, tocó temas importantes sobre la política internacional, entre ellos, las listas discriminatorias, la relación bilateral con Estados Unidos y la próxima visita a Panamá del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Pese a la situación compleja de la relación entre Panamá y Estados Unidos, que ocupa bastante interés en la agenda nacional, el canciller dijo en el programa Radar que no se descuida ningún tema, como es el caso de las listas discriminatorias en las que se mantiene el país.

Reiteró que ha estado en Bruselas, España y Holanda. “El tema de las listas siempre es una prioridad para Panamá; no merecemos bajo ninguna circunstancia estar dentro de listas discriminatorias que son denigrantes”.

Argumentó que los países europeos son conscientes de eso y, por sus procesos internos dentro del Parlamento Europeo, no llevan a votación la exclusión de Panamá de la lista de lavado de dinero. “Queremos que sea lo más pronto posible, pero nosotros no controlamos los tiempos del Parlamento Europeo… por tanto, no es que nosotros hemos descuidado los otros aspectos de la política internacional”.

El próximo viernes 28 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitará Panamá. Al respecto, el canciller indicó que hay una agenda importante de migración en la frontera, cooperación e inteligencia, y dejó claro que otros presidentes de Sudamérica sumamente importantes estarían viajando a Panamá pronto.

Mulino, en su acostumbrada conferencia de los jueves, informó que, además de temas migratorios, le gustaría conversar con Petro sobre interconexión eléctrica.

El canciller Martínez-Acha explicó que el gobierno ha reducido el flujo migratorio irregular. “Hoy en día tenemos unas cifras increíbles, impensables cuando el presidente Mulino tomó posesión; estamos 97 % abajo con respecto a 2024. Eso es un gran logro”.

En cuanto a las relaciones de Panamá con Estados Unidos, indicó que son correctas, son muy intensas y sí, a veces son complejas, como ha ocurrido en diferentes épocas de nuestra república.

“Nosotros mantenemos el mejor nivel de cooperación en materia de seguridad, ayuda humanitaria, cooperación cibernética”. Acotó.

El lunes arribarán los helicópteros para ayuda humanitaria y transportar un gran generador, una estructura que tenemos en el Pacífico del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

“El presidente ha sido claro: el canal no está en discusión, el canal es de Panamá y seguirá siendo panameño”, manifestó.

También indicó que ni los chinos, ni los americanos, ni los franceses, ningún extranjero está en el Canal.

“Eso tiene que ser claro, que no quepa dudas, que la comunidad internacional lo sepa, que el Canal es operado por panameños, el Canal es eficiente por la administración de Panamá y sirve al comercio internacional de una forma muy profesional, no hay ningún tipo de injerencia extranjera en el canal de Panamá, que eso quede claro. Si alguno en la administración Trump lo está diciendo, que se informe mejor, hay alguien que no les está proporcionando información real”, puntualizó.

El canciller dejó claro que el hecho de que la llamada con Trump no se haya dado “no significa que pasa algo”. “Quedó pospuesta y que no se haya dado no significa nada, no ha pasado nada”.

Reiteró con respecto a los puertos, que pertenecen a Panamá y los operadores lo que tienen es una concesión. El país [Panamá] es el que aprueba la transacción, que no se ha perfeccionado todavía, por lo que no se puede emitir una opinión, dado que el presidente Mulino va a analizar la transacción detenidamente.

“Panamá empezó la auditoría de los puertos porque se sabía que esa concesión no estaba gestionada de manera apropiada para los intereses de Panamá y si se encuentra algo irregular se va a penalizar”, manifestó.

Con relación al expresidente de la República, Ricardo Martínelli, asilado en la embajada de Nicaragua, el canciller reiteró que nunca se dio salvoconducto.

"Esa situación se está analizando; el presidente Mulino tomará su decisión respetando el derecho internacional y nuestras normas… Es inaceptable que una persona asilada en una embajada haga comentarios políticos sobre la realidad del país”.