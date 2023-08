Candidatos independientes piden la salida de Panamá del Parlacen

Ciudad de Panamá/Luego de que se revelaran las intenciones de los hermanos Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli de ser juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), mismas que se concretaron la noche de este miércoles 16 de agosto, muchas son las voces que han surgido en contra de la permanencia de Panamá en el organismo.

A estas se suma una lista de 18 candidatos independientes que, por medio de una carta han solicitado la salida del país de este organismo.

“Como ciudadanos panameños y candidatos independientes responsables exigimos que el Gobierno Nacional de Panamá tome todas las medidas necesarias para dejar de ser parte del Parlacen inmediatamente”, indican las primeras líneas.

Continúan señalando que, la historia de los diputados panameños en el Parlacen está llena de personas que han tratado de refugiarse en él para evadir la justicia. La inmunidad que el Parlacen le otorga a sus diputados y suplentes, en el caso de Panamá, les permitirá a los hermanos Martinelli burlar a la justicia evitando tener que comparecer a los juicios que se les siguen por blanqueo de capitales.

“Creer y participar de la integración regional, la colaboración internacional y la lucha por la democracia no significa que tenemos que hacernos ciegos ante lo obvio. Es imposible pasar por alto que el Parlamento Centroamericano no ha obtenido los resultados esperados y en cambio, se ha convertido en un lugar de resguardo e inmunidad para personas que tienen cuentas con la justicia. Si queremos un país justo, donde todos seamos iguales ante la ley, no podemos seguir perteneciendo a un órgano que permite que se entorpezca la acción de la justicia”, finalizan.

La juramentación de los hermanos Martinelli Linares supone un cambio en los procesos judiciales que ambos deben enfrentar en Panamá, uno de ellos, el caso Odebrecht, mismo por el que ya fueron condenados en Estados Unidos.