Alcalde Mizrachi analiza la organización del Carnaval a 45 días, pero no da respuesta concreta

Ciudad de Panamá/El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, se pronunció tras la cancelación del Carnaval en la capital por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), y frente a la pregunta que todos se hacen, ¿podrá la Alcaldía organizarlos? El jefe de esta comuna dijo que lo más importante es preguntarse si en 45 días, junto a la empresa privada, se podría organizar un evento en rescate de esta fiesta tan gustada por el pueblo panameño.

En caso de que se pueda hacer, dejó claro que sería una actividad 'austera', por el poco tiempo que queda.

Aquí estamos a 45 días y ojalá se puedan poner de acuerdo… Siempre, como alcalde, voy a estar a la orden para coordinar y apoyar en lo que pueda ayudar", — Mayer Mizrachi - Alcalde de la ciudad de Panamá

Mizrachi opinó que le parecería muy loable que la cultura panameña no dependiera del Estado y que como sociedad nos pusiéramos de acuerdo para hacer eventos como los carnavales. Resaltó que en Las Tablas los carnavales los cubre la empresa privada y los patrocinios.

“Se trata de ponerse de acuerdo y demostrar que solo porque no hay presupuesto público, no significa que no hay presupuesto privado”, resaltó.

Al margen de la idea de Mizrachi, entre los citadinos ya hay opiniones divididas por la decisión de la Autoridad de Turismo de Panamá.

Para muchos, el anuncio significa la ausencia de uno de los eventos más tradicionales y esperados del país, mientras que otros comprenden las razones detrás de la medida.

Y es que 2025 será un año sin culecos, comparsas, mojaderas, carros alegóricos y reinas en las calles de la ciudad.

La medida ha sido justificada por las autoridades como una alternativa económica, aunque muchos ciudadanos aún no se sienten convencidos de la decisión.

Uno de los consultados por TVN Noticias manifestó que parte del presupuesto del Estado puede invertirse en atraer turismo, pero deben contar también con el apoyo de la empresa privada para realizar actividades como los carnavales.

Otros lamentan cómo los carnavales han perdido el esplendor de décadas pasadas. "Hace 40 años, los carnavales en la Vía España eran muy bien organizados, pero ahora ya no es lo mismo", expresó otro consultado. "Se ha perdido la tradición y la organización", agregó.

En contraste, algunos consideran que la situación económica actual no permite grandes gastos para las festividades. "No hay plata para los carnavales", señaló un citadino. Sin embargo, varios coinciden en que los carnavales ya no son lo que eran hace 40 años, con muchos lamentando la transformación del evento.

Por otro lado, algunos panameños ven con buenos ojos la posibilidad de que la Alcaldía de Panamá organice alguna celebración alternativa para paliar la ausencia de los carnavales tradicionales. En San Miguelito, por ejemplo, se celebrarán actividades durante estos días festivos, ofreciendo una alternativa para los ciudadanos.

Con Información de Darío Fernández y Luis de Jesús Mendoza