FBI y Panamá mantienen abierto el caso Alas, un hombre de origen libanés es sospechoso del acto terrorista

Ciudad de Panamá/La Fiscalía de Descarga de Homicidio, bajo la dirección de la fiscal superior Geomara Guerra Miranda, sigue en la búsqueda de un hombre de origen libanés acusado en la investigación relacionada con la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas. Este trágico suceso ocurrió hace 30 años, el 19 de julio de 1994, en Santa Isabel, provincia de Colón, resultando en la muerte de 21 personas: 3 tripulantes y 18 pasajeros.

Las investigaciones se reabrieron en 2017 por solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga, a raíz de información proporcionada por el Estado de Israel. Por este caso, se mantiene activa una alerta roja internacional.

Esta información fue canalizada a través de los conductos pertinentes hasta la Procuraduría General de la Nación (PGN), que luego solicitó al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Según la Fiscal Superior, la reapertura se basa en la clasificación de este delito como terrorismo, y su carácter de lesa humanidad.

Con apoyo del FBI y el Estado de Israel, se identificó al terrorista suicida como Ali Hawa Jamal, a quien se le describió como un hombre de cabello negro y 1.80 mt de estatura. Este individuo viajaba en el vuelo con una radio que contenía el explosivo, causando la destrucción del avión en pleno vuelo. Entre las víctimas había 4 panameños, 3 estadounidenses y varios comerciantes hebreos que viajaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.

El hombre que portaba el explosivo había viajado al menos ocho veces entre Colón y Panamá en la semana previa al atentado, siempre utilizando pasaportes falsos. No se pudo obtener información sobre su vida, ya que "no conocía a nadie", y no hablaba ni inglés ni español.

Según información de Israel, este atentado fue motivado por la muerte del secretario general del grupo Hezbolá en esos días.

La fiscal Guerra señaló que, tras reevaluar las pruebas, se encontró la implicación de otra persona, de origen libanés y nacida en Colombia, que había sido mencionada por los israelíes como uno de los sospechosos. Esta persona tenía conexiones con Hezbolá y estaba relacionada con los hechos ocurridos en Argentina un día antes, cuando una bomba explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), matando a 85 personas.

También se determinó que esta persona había mantenido comunicación con Ali Hawa Jamal, y que el explosivo en la radio pudo haber sido activado desde tierra.

El caso se lleva adelante con la cooperación del FBI (Oficina Federal de Investigación) y la sección de Crimen Organizado y Terrorismo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Una de las más recientes acciones realizadas por este caso, fue la inspección en el lugar del terrible atentado, en el cerro San Rita, en Colón, junto con agentes de la DIJ, la Unidad Táctica de Operaciones Antidroga de la Policía Nacional, personal de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y un guía del Ministerio de Ambiente.

En esta visita, la Fiscalía entrevistó a un residente que era niño cuando ocurrieron los hechos y que “jamás olvidará el ruido de la explosión del avión, los cadáveres que cayeron desde el cielo y las partes del avión”.