Cerrarán las estaciones del Metro cercanas a sitios de manifestaciones

Ciudad de Panamá/Las estaciones de Pan de Azúcar, Vía Argentina, iglesia del Carmen y 5 de Mayo de la Línea 1 del Metro, así como la de Mañanitas y Cincuentenario de la Línea 2 han sido vandalizadas durante los días de protestas.

‘’Con los incidentes que se dieron ayer en Iglesia del Carmen, se han contabilizado 14 cristales rotos con un monto aproximado en daños de 20 mil dólares’’ mencionó Luis Carlos Díaz, Director de Operaciones del Metro

Las estaciones subterráneas aledañas a los sitios de protesta se cierran desde las 7:00 pm y de los cuatro accesos solo se habilita uno.

El día 3 de noviembre abriremos a las 7:00 am hasta las 10:00 pm. El día sábado 4 de noviembre se abrirá desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm y el 5 y 6 de noviembre se abrirá desde las 7:00 am hasta las 10:00 pm, en un horario especial por fiestas patrias.

‘’Cuando llevamos banderas por favor por temas de seguridad evitar golpear a otro usuario y evitar izarlas dentro de las estaciones por temas de redes eléctricas que maneja el Metro’’, recalcó Luis Díaz.

Por otro lado, menciona que el tránsito diario ha disminuido de 400 mil a 350 mil usuarios, lo que implicaría ajustas al subsidio que el Gobierno entrega al Metro.

Las protestas en Panamá se mantienen desde el pasado 23 de octubre, en rechazo al contrato minero con Minera Panamá. El Ejecutivo ha hecho varios movimientos tratando de devolver el orden público y la paz social al país, pero los manifestantes han dicho que se mantendrán en las calles hasta que se derogue la Ley 406.

Este viernes 3 de noviembre, los diputados de la Asamblea Nacional discutirán en tercer debate el proyecto de moratoria minera que, este jueves fue devuelto a segundo debate para ser modificado y eliminar el artículo 5 y 6 referente a la derogación de la Ley 406, como lo recomendaron varios juristas.

La legalidad de la Ley que avala el contrato ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Con información de Yenny Caballero