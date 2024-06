Cientos de panameños se encuentran insatisfechos con su salario ¿Por qué?

De acuerdo con un estudio realizado recientemente cuyo resultado dejó ver que del total de personas que participaron, un 51% se encuentra insatisfechas con su salario, un 96% de los panameños están abiertos a nuevas oportunidades y el 55% se encuentra buscando empleo o planea hacerlo en los próximos seis meses.

"Los salarios en Panamá, aunque la empresa privada diga que no es así, son bajos, este es una de las causas por la cual Panamá es considerado uno de los países más desiguales del mundo, porque aquí se pagan bajos salarios y es más, los profesionales que se están graduando de las universidades, me asombro cuando me dicen que ganan $700-800 dólares", señaló Rolando Gordón, economista.

El estudio también demuestra que existe una baja negociación salarial a pesar de la inconformidad, de hecho, se ve que seis de cada diez panameños no han intentado negociar un aumento salarial en los últimos 12 meses, y del 37% que sí lo intentó, solo el 6% tuvo éxito.

Cabe resaltar que las empresas aún enfrentan dificultades para satisfacer las expectativas de sus empleadores.

Los gestores de capital humano reconocen que una de las principales razones de la insatisfacción salarial de los ciudadanos es que no va acorde con el costo de la vida en el país.

"Panamá se ha convertido en una de las ciudades más caras de Latinoamérica, estamos hablando de que estamos entre las diez más costosas, ese es un primer tema, el otro es que definitivamente los salarios no incrementan, cada año en proporción a cómo incrementa el costo de la vida de la población en Panamá y definitivamente eso hace que las personas pierdan poder adquisitivo", sostuvo Jovana Aponte, gestora de Talento Humano Infosgroup.

El reto que presentan las organizaciones, según los especialistas, es poder estructurar un plan salarial que vaya de la mano con beneficios.

Además del salario, la salud mental, el éxito en la carrera profesional y satisfacción laboral, son otras de las prioridades que manifestaron los encuestados.

Con información de Jorge Quirós