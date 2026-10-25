Clases se reactivan este lunes en Veraguas con módulos y virtualidad en escuelas afectadas por el sismo

La situación preocupa a las familias porque algunos estudiantes perdieron sus útiles escolares a causa de las afectaciones en sus viviendas.

La reanudación de las clases en la provincia de Veraguas, prevista para este lunes, se realizará mediante distintas modalidades de enseñanza, según las condiciones de los centros educativos, el acceso a la tecnología y las posibilidades de desplazamiento de los docentes hacia las comunidades afectadas por el sismo.

El Ministerio de Educación (Meduca) contempla clases virtuales, guías didácticas, módulos, comunicación por WhatsApp y visitas de los docentes a las viviendas de los estudiantes.

María Pimentel, directora regional del Meduca en Veraguas, indicó que cada centro educativo deberá analizar su contexto para determinar cuál de estas alternativas puede aplicar. En las escuelas pequeñas, los docentes también podrán visitar a sus estudiantes o coordinar la entrega de módulos.

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En la comunidad de Quebrada Grande, donde la escuela sufrió daños severos por el sismo y tendrá que ser construida nuevamente, los padres de familia esperan la llegada de la docente para conocer cómo se desarrollará el proceso educativo.

La situación preocupa a las familias porque algunos estudiantes perdieron sus útiles escolares a causa de las afectaciones en sus viviendas.

Milka Mela, madre de familia, contó que su hija perdió todos sus útiles y quedó sin lápices ni borrador. La situación le genera incertidumbre sobre cómo podrá comprar los materiales necesarios para que la niña continúe resolviendo los módulos escolares.

“Nos ponemos a pensar cómo vamos a hacer para comprar los útiles escolares para que ella de nuevo regrese a resolver sus módulos”, manifestó.

Por su parte, Ana Chanis, también madre de familia de la comunidad, señaló que no se trata de un solo caso, sino de varios niños afectados. En su caso particular, indicó que su vivienda no sufrió daños que afectaran a su hijo.

Información de Ney Castillo

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