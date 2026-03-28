Clima en Panamá: Pronostican nublados y aguaceros aislados en el Caribe durante el día

"Durante el transcurso de la mañana, se prevén lluvias aisladas hacia provincias y comarcas de la vertiente del Caribe; en el Pacífico condiciones secas y calurosas", se lee en el informe.

Panamá/Panamá experimentará este día un contraste marcado en sus condiciones climáticas, con lluvias aisladas en la vertiente del Caribe y un ambiente mayormente seco y caluroso en el Pacífico, de acuerdo con el pronóstico oficial del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

"Durante el transcurso de la mañana, se prevén lluvias aisladas hacia provincias y comarcas de la vertiente del Caribe; en el Pacífico condiciones secas y calurosas", se lee en el informe.

A medida que avance la jornada, se espera que el panorama se mantenga variable. "Durante la tarde y resto del día, se prevén nublados con lluvias aisladas hacia provincia de Bocas del Toro hasta sectores de Costa Abajo de Colón; en el Pacífico no se descartan algunos aguaceros aislados de corta duración hacia provincia de Chiriquí, Sur de Veraguas y Darién".

En cuanto a las temperaturas, el calor será protagonista en gran parte del territorio nacional. "Las temperaturas máximas oscilarán de 31°C a 36°C en el Pacífico, Caribe de 29°C a 33°C y Cordillera Central de 20°C a 25°C".

El comportamiento de los vientos será variable tanto en el Caribe como en el Pacífico. "Durante el transcurso del día vientos variables de componente Oeste-Noroeste, Norte y Noreste en el Caribe con velocidades sostenidas de 15 a 30 Km/h; en el Pacífico, vientos del Norte, Noreste y Suroeste con velocidades sostenidas de 15 a 30 Km/h".

Las condiciones marítimas también reflejarán diferencias entre ambas vertientes. "En el litoral del Caribe se prevén olas de 1.20 a 1.60 metro de altura con periodos de 07 a 08 segundos, mientras que en el Pacífico las olas estarán entre 0.60 y 1.00 metro con periodos de 11 a 15 segundos".

Además, se advierte sobre altos niveles de radiación solar en todo el país. "Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles altos a extremos, entre 06 y 11+".

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas con lluvias intermitentes y ante la exposición prolongada al sol.