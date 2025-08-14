Clima en Panamá: Tormentas y aguaceros se podrían intensificar en la tarde en todo el país

Durante este periodo, el sistema atmosférico comenzará a modificar las condiciones climáticas en la región, dando inicio a un nuevo período húmedo e inestable que traerá consigo precipitaciones significativas.

Ciudad de Panamá/Para este jueves 14 de agosto se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias en todo el territorio nacional, el cual fue activado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Según el pronóstico emitido para este día, se esperan lluvias con tormentas a lo largo del litoral Pacífico panameño, con desplazamiento hacia el sur de Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Este y la capital. También se prevén precipitaciones aisladas desde el Caribe central hacia el centro de Colón, mientras que el resto del país permanecerá cubierto.

Durante la mañana, se registrarán conglomerados nubosos que generarán lluvias aisladas con tormentas sobre la región central en la vertiente del Pacífico y las comarcas Emberá.

En horas de la tarde, se anticipan lluvias fuertes y aguaceros acompañados de descargas eléctricas en gran parte del territorio, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche, cuando se mantendrá la nubosidad generalizada.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 10 °C y 16 °C en zonas altas y montañosas, y entre 17 °C y 21 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 22 °C y 24 °C en la mayor parte del territorio, con registros de hasta 29 °C en la región central. Los vientos serán de dirección norte y sur, con velocidades ligeras de 10 a 30 km/h.

Las condiciones marítimas se mantendrán estables tanto en el Pacífico como en el Caribe, con oleaje menor a 1.50 metros. La radiación UV será de nivel moderado a alto, entre 4 y 7. En tanto, el aviso de vigilancia permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo viernes 15 de agosto, debido a la llegada de la Onda Tropical #22 al territorio panameño.

Las autoridades colocaron bajo vigilancia a doce provincias y comarcas del país: Chiriquí, Veraguas, Darién, Comarca Emberá-Wounaan, Los Santos, Herrera, Comarca de Guna Yala, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Durante este periodo, el sistema atmosférico comenzará a modificar las condiciones climáticas en la región, dando inicio a un nuevo período húmedo e inestable que traerá consigo precipitaciones significativas.

En las próximas 24 horas, los expertos del Imhpa prevén la ocurrencia de eventos lluviosos de considerable intensidad, acompañados de descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento. Los acumulados de lluvia diarios oscilarán entre 15 y 70 milímetros por metro cuadrado en todo el territorio nacional.

Se recuerda a la población seguir las siguientes recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para evitar situaciones que lamentar: