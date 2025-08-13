Condenan a 40 años de prisión a joven por doble crimen de su sobrino y cuñada en Río Gatún

Colón/Un joven de 19 años fue condenado a 40 años de prisión por los delitos de femicidio agravado y homicidio doloso agravado, tras asesinar a su cuñada de 24 años y a su sobrino de 6 años el pasado 3 de enero en el sector 2 de Río Gatún, corregimiento de Limón.

El joven aceptó su culpabilidad mediante un acuerdo de pena durante la etapa intermedia del proceso judicial, luego de que la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala del Ministerio Público lo vinculara al doble crimen. Además de la condena principal, el Juzgado de Garantías le impuso una pena accesoria de prohibición del porte de armas de fuego por 20 años, que comenzará a regir una vez cumplida la sanción de prisión.

El trágico suceso ocurrió la mañana del 3 de enero de 2025, cuando el ahora condenado presuntamente atacó con un arma punzocortante a ambas víctimas, causándoles la muerte en el lugar.

Al momento en que se registró este hecho, el padre del niño y pareja sentimental de la mujer, quien además es hermano del asesino se mostró emocionalmente afectado al conocer la tragedia y exigió justicia por el doble crimen.

La rápida acción de la Policía Nacional permitió la captura del sospechoso el mismo día del crimen. Tras intensos operativos de búsqueda, los agentes lograron aprehender al joven a las 5:50 p.m. a la altura de la Basílica Don Bosco, en el corregimiento de Calidonia, provincia de Panamá, luego de ser requerido por la Fiscalía de Colón y Guna Yala.

El hecho conmovió profundamente a los vecinos de la comunidad, quienes lamentaron la dolorosa situación y expresaron su consternación por la pérdida de dos vidas inocentes.