Mesa de Periodistas 5 de diciembre de 2025

Mesa de Periodistas 5 de diciembre de 2025
05 de diciembre 2025 - 10:25

Temas abordados por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia del jueves. Sigue en desarrollo el caso del padre de Dayra Caicedo. Finalmente, en vísperas del Día de la Madre, tendremos un segmento especial con las periodistas Castalia Pascual y Yohany Guevara para conversar sobre los retos y la realidad de la mujer y madre panameña que equilibra su vida profesional, familiar y de jefa de hogar.

