Detienen a hombre por femicidio y abuso sexual de su hijastra de 2 años

Los hechos que originaron las investigaciones se registraron el pasado miércoles 3 de diciembre en la barriada Villa Panorama, en La Chorrera, donde inicialmente se reportó que la menor había fallecido tras una supuesta caída.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un hombre fue detenido como principal sospechoso del homicidio de su hijastra de 2 años, luego de que las investigaciones y los exámenes médicos revelaran que la menor presentaba múltiples lesiones en el cuerpo.

Esta persona era requerida por los delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de femicidio y contra el orden jurídico familiar y el estado civil en su modalidad de maltrato al menor y contra la libertad y la integridad sexual en modalidad d abuso sexual.

Según los resultados obtenidos por las autoridades, la niña mantenía golpes recientes en el rostro, además de cicatrices previas que evidenciaban un historial de maltrato infantil.

Te podría interesar: César Caicedo recibe medida de depósito domiciliario; figura como supuesto cabecilla en red de narcotráfico

Los hechos que originaron las investigaciones se registraron el pasado miércoles 3 de diciembre en la barriada Villa Panorama, en La Chorrera, donde inicialmente se reportó que la menor había fallecido tras una supuesta caída.

Las diligencias policiales e investigativas vincularon al padrastro como sospechoso, quien al momento del deceso tenía a la menor bajo su cuidado y custodia. Autoridades adelantaron que el caso continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer estos sucesos.

La aprehensión del sospechoso se realizó en el corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera, mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. El hombre fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de Panamá Oeste, donde se llevan adelante los trámites correspondientes.