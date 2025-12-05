Estudiantes destacaron con proyectos innovadores en el Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil

Los proyectos ganadores fueron desarrollados por jóvenes provenientes de distintas regiones del país, quienes compartieron parte de su experiencia tras ser galardonados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El fortalecimiento del emprendimiento juvenil sigue tomando forma en el país. La tercera edición del Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil, organizado por la Fundación Emprendamos en conjunto con el Ministerio de Educación (Meduca), reunió a estudiantes de 17 y 18 años que todavía forman parte del sistema educativo panameño y que hoy ya trabajan en ideas con impacto real.

Los proyectos ganadores fueron desarrollados por jóvenes provenientes de distintas regiones del país, quienes compartieron parte de su experiencia tras ser galardonados. Jeimy Deng, representante de la región de Colón, obtuvo el primer lugar con una propuesta innovadora denominada "Glowpack", un maletín capaz de recargar dispositivos de forma automática.

“La idea es que tus dispositivos siempre estén cargados, porque siempre nos encontramos con un problema de que no tenemos conexiones y no podemos cargar nuestros dispositivos cuando más los necesitamos. Y bueno, con Glowpack, quisimos resolver este problema y ayudar a Panamá”, explicó Deng.

El grupo dedicó un año al proyecto, tiempo en el que elaboraron el plan de negocio y realizaron estudios macro y micro para determinar la viabilidad del producto. Otro de los proyectos destacados fue desarrollado por estudiantes de Panamá Centro. El estudiante Saúl Pérez detalló que su propuesta consiste en una aplicación diseñada para que jóvenes emprendedores puedan promocionar y vender sus productos dentro de su región denominada "Aquitapp".

Te podría interesar: Desfile de Navidad Panamá 2025: Alcaldía anuncia medidas y restricciones

“Veíamos que en nuestra escuela, de hace tiempo estábamos viendo lo del emprendimiento y ahí descubrimos que en nuestra escuela había mucho talento, muchas personas que tenían ideas, pero se les dificultaba la hora de llegar al público. Lo que hicimos nosotros es crear una aplicación, la cual hace que los jóvenes emprendedores puedan darse a conocer dentro de su región para así poder vender más”, señaló.

Pérez agregó que la meta del equipo es llevar el proyecto a nivel nacional y contribuir a impulsar el emprendimiento juvenil en el país. Participar en este certamen ha significado un antes y un después para los jóvenes.

Para Deng, la experiencia ha sido formadora. Manifestó que los talleres ofrecidos por la Fundación Emprendamos le "abrieron la mente", por lo que quiere emprender por Panamá y ayudar al país.

Los estudiantes coinciden en que este tipo de espacios no solo incentiva la creatividad, sino que permite adquirir conocimientos prácticos y habilidades de negocio desde edades tempranas