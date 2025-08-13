Anuncian cierres de oficinas municipales en la capital por aniversario de la fundación de la ciudad de Panamá

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá ha emitido un comunicado oficial informando a la ciudadanía sobre el cierre de sus oficinas centrales y de recaudación en todo el distrito capital, así como en varios centros específicos, debido a la fundación de la ciudad de Panamá, que celebra 506 años de fundación.

Cierres programados

Viernes 15 de agosto de 2025 : Las oficinas centrales y de recaudación en todo el distrito capital permanecerán cerradas al público. Esta medida se adopta conforme al Decreto Ejecutivo N.° 135 del 30 de diciembre de 2024.

: Las oficinas centrales y de recaudación en todo el distrito capital permanecerán cerradas al público. Esta medida se adopta conforme al Decreto Ejecutivo N.° 135 del 30 de diciembre de 2024. Sábado 16 de agosto de 2025: El cierre se extenderá a los Centros de Recaudación ubicados en el Edificio Hatillo, Cristal Plaza (en Juan Díaz) y en Las Cumbres.

Acceso a servicios digitales

Para minimizar las inconveniencias, la Alcaldía recomienda a la ciudadanía que acceda a la plataforma Alcaldía Digital, donde podrá realizar sus trámites en línea de manera fácil y segura. Este recurso digital garantiza que los servicios no se vean interrumpidos durante los días de cierre.

La Alcaldía exhorta a tener en cuenta estas fechas al programar gestiones o visitas a las oficinas correspondientes. Se invita a aprovechar las opciones digitales disponibles para evitar demoras innecesarias.