Clima, lluvias y agricultura: Directora de Meteorología explica cómo enfrentar los desafíos de la temporada

Este proceso de mesas agroclimáticas se ha implementado desde 2017, y se actualiza mensualmente para ofrecer información precisa y oportuna a los productores.

Ciudad de Panamá/La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Graciela de Calzadilla, informó sobre la evolución del clima en el país y las perspectivas para los próximos tres meses y las recomendaciones que se han brindado al sector agropecuario para minimizar el impacto de las condiciones climáticas sobre las siembras y cosechas.

"El clima es el eje transversal de todas las actividades del ser humano, de todas. Y el sector agropecuario es uno de los que más reciente el tema climático", resaltó.

De Calzadilla explicó que Panamá participa activamente en los foros regionales de clima e hidrología, como el realizado en abril en Guatemala, donde se analizan los pronósticos para agosto, septiembre y octubre a partir de datos compartidos por los servicios meteorológicos de toda Centroamérica. Con esta información, el Imhpa desarrolla mesas agroclimáticas participativas en las diez provincias del país, en las que participan productores, el Instituto de Seguro Agropecuario, el Banco Nacional, el Banco de Desarrollo Agropecuario, extensionistas y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Estas mesas permiten que cada provincia reciba información climática detallada para los rubros agrícolas y ganaderos más importantes, adaptando medidas según las condiciones locales. De Calzadilla destacó que las lluvias no se distribuyen de manera uniforme, por lo que las recomendaciones son específicas por región. Según el pronóstico, las zonas donde se espera mayor intensidad de lluvias son el centro y sur de Chiriquí, oeste de Coclé y norte, centro y sur de Veraguas, con un aumento estimado de lluvias entre 15 y 20% sobre la normal climática. En contraste, otras provincias se mantendrán dentro de los rangos habituales.

El Imhpa enfatizó que estos pronósticos son herramientas de planificación, y la incertidumbre aumenta cuanto más largo es el horizonte temporal.

"Cuando nosotros decimos arriba, es comparándolo con la normal climática, que en algunas veces hemos comentado, que la normal climática es el promedio de todas nuestras estaciones de 30 años de registro. Con eso nosotros tenemos un parámetro para comparar si estamos arriba de lo normal o abajo de lo normal", detalló la directora de la institución.

Este proceso de mesas agroclimáticas se ha implementado desde 2017, y se actualiza mensualmente para ofrecer información precisa y oportuna a los productores.

Respecto a los cultivos más sensibles a las lluvias, la titular del Imhpa explicó que en Chiriquí y Veraguas, regiones con alta producción de arroz y maíz, los productores deben ajustar sus planes de siembra y manejo del agua para mitigar posibles afectaciones. En las provincias centrales, donde las precipitaciones estarán dentro de la normalidad, también se analizan los rubros más significativos para tomar decisiones agrícolas adecuadas.

También aclaró que actualmente el país se encuentra en un periodo neutro del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (Niña/Niño), con el Pacífico ecuatorial dentro de su normalidad de temperaturas. Asimismo, señaló que la entrada de la temporada seca se espera para mediados de diciembre, aunque la dinámica atmosférica puede generar cambios temporales. Sobre la aparición de la tormenta tropical Eirín, que se desplaza hacia el norte y, según el seguimiento de la NOAA y el Centro Nacional de Huracanes, tiene bajas probabilidades de afectar directamente la zona del Caribe panameño.