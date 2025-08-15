Clima en Panamá: Imhpa advierte sobre radiación UV extrema y lluvias con tormentas

Sigue activo un aviso de vigilancia por lluvias hasta las 11:59 p.m. de este viernes 15 de agosto.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este viernes 15 de agosto se esperan condiciones cálidas en la mayor parte del territorio, tanto así que si se expone por más de 20 minutos podría presentar quemaduras en su piel, sin embargo, estas condiciones estarán intercaladas con episodios de lluvias y aguaceros aislados, algunos acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Se mantiene la vigilancia sobre la onda tropical n.º 23, ubicada en el occidente de Venezuela y desplazándose a 18 km/h, con posible incursión a Panamá en las próximas 24 a 32 horas. También se monitorea la onda tropical n.º 22, localizada sobre Costa Rica e interactuando con otros sistemas atmosféricos de la región.

En la vertiente del Caribe, en horas de la mañana se presentará cielo nublado con lluvias de variadas intensidades y tormentas eléctricas que podrían extenderse hacia horas de la noche, especialmente en zonas marítimas y costeras. En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se registrarán lluvias sobre áreas marítimas y cielo parcialmente nublado en tierra firme; hacia la tarde y noche, se prevén tormentas y aguaceros dispersos.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21°C y 24°C, con registros más bajos de 12°C a 20°C en la cordillera Central. Las máximas irán de 27°C a 31°C, llegando en zonas de montaña a 21°C-27°C. Los vientos serán de componente oeste, noroeste y norte en la madrugada y mañana, y del suroeste y sur hacia la tarde.

En el Caribe y el Pacífico, el oleaje no superará 1.5 metros, aunque se recomienda precaución ante mar picado durante fuertes tormentas. Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre moderado y extremo (4 a 10), con riesgo de quemaduras de piel en 25 a 45 minutos de exposición.