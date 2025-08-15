Ciudad de Panamá celebra sus 506 años de fundación

Las celebraciones cerrarán el último fin de semana de agosto con un festival cultural los días 29, 30 y 31, dentro del conjunto monumental, en alianza con el Patronato de Panamá Viejo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 15 de agosto, la ciudad de Panamá conmemora 506 años de su fundación, recordando su origen como la primera ciudad establecida por los españoles en el litoral Pacífico y pieza clave de una de las rutas comerciales más importantes del continente, un papel que mantiene hasta hoy.

Según el historiador Alfredo Castillero Calvo, la primera ciudad —a la que hoy llamamos Panamá La Vieja— habría estado inicialmente sobre una aldea de pescadores, en el área conocida actualmente como Coco del Mar. En 1519, y por razones que aún se desconocen, fue trasladada al sitio donde hoy reposan sus ruinas, con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, fundada por Pedrarias Dávila.

Sin embargo, desde sus primeros años, la ubicación mostró inconvenientes: estaba abierta a la campiña, lo que dificultaba su defensa ante ataques enemigos; rodeada de ciénagas que la volvían malsana y propensa a inundaciones; y con escasez de agua potable en ciertos meses. Aunque varias veces se consideró mudarla, las construcciones ya levantadas detuvieron esos planes… hasta que la historia cambió drásticamente.

El episodio más recordado llegó el 28 de enero de 1671, cuando el pirata Henry Morgan y sus hombres asaltaron la ciudad. La leyenda dice que Morgan la redujo a cenizas, pero los archivos revelan que el capitán general de Tierra Firme, Juan Pérez de Guzmán, ordenó detonar los depósitos de pólvora para evitar el saqueo total. La explosión provocó un incendio masivo que arrasó gran parte de la ciudad.

Aun así, Morgan y sus hombres lograron huir con un botín considerable: riquezas suficientes para cargar 195 mulas, además de prisioneros y esclavos, retirándose el 24 de febrero de 1671.

Tras la catástrofe, las autoridades decidieron trasladar la ciudad a un lugar más seguro: el “sitio del Ancón”, donde en 1673 se fundó la nueva ciudad amurallada que hoy conocemos como el Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cinco siglos después, Panamá sigue siendo un puente de mundos y testigo de historias de ambición, tragedia y renacimiento. Hoy, su aniversario no solo recuerda el pasado glorioso y turbulento, sino también la resiliencia que la ha convertido en una ciudad eterna.

Actividades

La conmemoración de los 506 años de fundación de Panamá la Vieja se realizará este mes con una programación que incluye actos solemnes, recorridos históricos, desfiles y un festival cultural.

El viernes 15 de agosto, fecha de aniversario, la jornada iniciará a las 7:00 de la mañana con la izada de la bandera y un acto protocolar que reunirá a estudiantes de diferentes centros educativos del área. Durante la actividad, se realizará la lectura del libro "Soy una ciudad llamada Panamá".

Quienes visiten el sitio podrán recorrer, con guías especializados, espacios emblemáticos como la torre, el convento de la Concepción y el área de los jesuitas. También se contará con la presencia de personajes vestidos con trajes de época para recrear el ambiente histórico.

El tradicional desfile no se llevará a cabo el mismo día, sino el domingo 17 de agosto, con el propósito de facilitar la participación del público y del comercio local. El recorrido será por la vía 50, desde la Estatua de Morelos hasta el Puente del Rey, y se desarrollará desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Serán más de 45 delegaciones las que participarán, entre ellas bandas estudiantiles de colegios de la capital y del interior del país, como el José Daniel Crespo, la Normal de Santiago y el Colegio de la Primavera, así como instituciones como el Pedro Pablo, Moisés Castillo Ocaña y el Abel Bravo.

La Federación Panameña de Bandas Independientes (Fepabi) también se sumará para cerrar la jornada, que incluirá un concurso para premiar a la mejor banda de guerra, la mejor banda de música y la mejor banda de escuela primaria. Rodríguez explicó que la programación se amplió para evitar interrupciones y permitir que el público disfrute de un espectáculo continuo durante todo el día.

Festival cultural

Las celebraciones cerrarán el último fin de semana de agosto con un festival cultural los días 29, 30 y 31, dentro del conjunto monumental, en alianza con el Patronato de Panamá Viejo. Durante estas fechas se ofrecerán juegos tradicionales, presentaciones folclóricas y actividades para toda la familia.

El evento contará con la participación de artistas nacionales reconocidos como Osvaldo Ayala y Ulpiano Vergara. El representante destacó que esta iniciativa busca recrear el espíritu de las celebraciones pasadas, aunque sin atracciones mecánicas, y brindar oportunidades a emprendedores locales para impulsar la economía comunitaria.