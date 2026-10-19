Clima en Panamá: Lluvias en el Caribe y el Pacífico, con aguaceros fuertes durante la tarde

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el próximo 21 de octubre.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica lluvias y tormentas eléctricas en ambas vertientes del país, con aguaceros que podrían ser fuertes en algunos sectores durante este lunes.

En la vertiente del Caribe, se esperan lluvias aisladas, con intervalos fuertes y tormentas eléctricas en la zona marítima, con incursiones hacia sectores de la comarca Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas.

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En la mañana, las condiciones persistirán y las lluvias se extenderán hacia las costas del resto de la vertiente. Para la tarde se prevén aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en el sector montañoso de Bocas del Toro y el oriente de la comarca Guna Yala, mientras que en el resto de la región se esperan lluvias aisladas. Durante la noche, los aguaceros podrían presentarse en el sector marítimo, con incursiones hacia la comarca Guna Yala y sectores de Colón.

En la vertiente del Pacífico, en la mañana, las precipitaciones podrían persistir en el norte de Panamá, norte de Panamá Oeste y norte de Coclé. Para la tarde se esperan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en Darién y Chiriquí, además de aguaceros aislados, pero fuertes, con tormentas eléctricas en el resto de la vertiente. En la noche, las lluvias podrían registrarse en las zonas marítimas, Darién, sectores montañosos de la península de Azuero, sur de Veraguas y Chiriquí.

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Las temperaturas mínimas estarán entre 13 °C y 19 °C en la cordillera Central, y entre 20 °C y 24 °C en el resto del país. Las máximas oscilarán entre 20 °C y 24 °C en la cordillera Central, y entre 27 °C y 33 °C en el resto del territorio nacional.

En cuanto a los vientos, en el Caribe predominarán los del oeste al noreste, con velocidades de entre 2 y 20 km/h, aunque podrían intensificarse durante la tarde y la noche, con velocidades de hasta 30 km/h.

En el Pacífico, durante la mañana se esperan vientos del oeste al noreste, con velocidades de entre 2 y 20 km/h. Para el resto del día, en el occidente serán del suroeste al oeste, con velocidades de entre 5 y 15 km/h; en el centro y la región metropolitana predominarán los del noroeste al noreste, con velocidades de entre 5 y 30 km/h, mientras que en el oriente serán variables, con velocidades de entre 2 y 10 km/h.

Las condiciones marítimas indican olas de entre 0.5 y 1.3 metros en el Caribe, con periodos de entre 6 y 8 segundos. En el Pacífico, las olas tendrán alturas de entre 0.5 y 1.5 metros, con periodos de entre 14 y 16 segundos. Por otro lado, los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 6 y 10, con niveles de riesgo alto a muy alto en el país.

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