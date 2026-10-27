Clima en Panamá: Se esperan lluvias en varias provincias, temperaturas de hasta 33 °C y altos índices de radiación UV-B

Se extendió el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta las 10:00 a.m. de este 27 de octubre.

Ciudad de Panamá/Las lluvias se mantendrán en distintos puntos de Panamá durante este martes, con aguaceros aislados por la tarde, actividad eléctrica ocasional y posibles ráfagas de viento en sectores del Pacífico, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, durante la mañana, los nublados y las precipitaciones se concentrarán especialmente hacia el oriente de la comarca Guna Yala, la Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas.

Para la tarde se esperan aguaceros aislados en las serranías y zonas montañosas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, así como en sectores puntuales de Colón Centro. Durante la noche predominará el cielo parcialmente nublado, sin tiempo significativo.

En la vertiente del Pacífico, en la mañana, las precipitaciones continuarán en las zonas marítimas y costeras de Chiriquí, el sur de Veraguas, el golfo de Panamá, la costa de Darién, el norte de Coclé y el norte de Panamá Oeste.

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Para la tarde se pronostican aguaceros aislados de corta duración, actividad eléctrica ocasional y probabilidad de ráfagas de viento en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, el macizo montañoso de Azuero, las costas de Panamá Oeste, el norte de la región metropolitana, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

En horas de la noche, se esperan lluvias en el golfo de Panamá, la zona fronteriza de Darién, el sur de Veraguas y las tierras altas del occidente de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 26 °C en ambas vertientes, mientras que en las montañas y la cordillera Central estarán entre 14 °C y 24 °C.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 28 °C y 32 °C en el Caribe y entre 30 °C y 33 °C en el Pacífico.

En cuanto a los vientos, en el Caribe predominarán los componentes oeste-noroeste y nor-noroeste, con velocidades de 15 a 30 km/h. En el Pacífico occidental serán variables, con velocidades inferiores a 25 km/h. En el Pacífico central y oriental se esperan vientos del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h, con posibles ráfagas superiores a 50 km/h.

Las condiciones marítimas indican olas de 0.7 a 1.4 metros tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico. Los periodos de las olas serán de 6 a 7 segundos en el Caribe y de 10 a 12 segundos en el Pacífico.

Los índices de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre los niveles de riesgo moderado, muy alto y extremo, con valores de 10 a 12 o más en el territorio nacional. Se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Se mantienen avisos de vigilancias por mareas altas y vientos en el Pacífico hasta el 31 de octubre, también un aviso por condiciones ventosas hasta el 29 de octubre.

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