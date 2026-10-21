Clima en Panamá: Se esperan aguaceros aislados y actividad eléctrica en varios sectores del país

Se mantiene activo un aviso de vigilancia de lluvias, tormentas y vientos hasta las 11:59 p.m. de este miércoles 21 de octubre.

Las lluvias podrían intensificarse durante la tarde y noche de este miércoles 21 de octubre en distintos sectores de Panamá, con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan condiciones parcialmente nubladas, sin lluvias significativas. Para la tarde y noche se prevén lluvias intermitentes y aguaceros aislados en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante las primeras horas del día podrían registrarse aguaceros aislados en el golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas y Azuero, así como en sectores costeros de Darién.

Para la tarde y noche se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero y Veraguas, además de Chiriquí.

Puede interesarle: Panamá avanza en la ratificación de tres convenios internacionales de cooperación judicial

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 15 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre los 27 °C y 31 °C.

Los vientos en el Caribe serán del noroeste durante la mañana, con velocidades de 5 a 7 kilómetros por hora, y cambiarán al oeste durante la tarde y noche, con velocidades de 11 a 15 kilómetros por hora.

En el Pacífico, se esperan vientos del noroeste durante la mañana, de 7 a 9 kilómetros por hora, que cambiarán al suroeste en la tarde y noche, con velocidades de 9 a 11 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables para las actividades en ambas vertientes. En el Caribe, se esperan olas de 0.91 metros, con períodos de hasta 7 segundos, mientras que en el Pacífico alcanzarán los 0.61 metros, con períodos de 14 segundos.

Por otro lado, durante la tarde se prevén índices de radiación ultravioleta UV-B entre moderados y muy altos en ambas vertientes, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición al sol.

Otras notas que le pueden interesar: