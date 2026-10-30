Clima en Panamá: El cielo se cubrirá de nubes y los aguaceros podrían sorprender en varias regiones

El Imhpa también advierte que los índices de radiación UV-B estarán entre altos y extremos en ambas vertientes durante la tarde.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este viernes 30 de octubre condiciones de nubosidad y lluvias aisladas en distintos sectores del país, con episodios de aguaceros acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento durante la tarde y noche.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan lluvias aisladas en las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé. Para la tarde y noche, se pronostican aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de ambas comarcas, además de Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, se esperan aguaceros aislados durante la mañana en el sur de Veraguas, Azuero y sectores costeros y de cordillera de Darién. Para la tarde y noche, las condiciones lluviosas podrían extenderse a Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero y Veraguas, así como Chiriquí.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre los 29 °C y 33 °C.

Respecto a los vientos, en el Caribe predominarán los flujos del nor-noroeste, con velocidades de 13 a 20 km/h durante la mañana y de 15 a 24 km/h en la tarde y noche. En el Pacífico, se esperan vientos del nor-noroeste de 22 a 29 km/h en la mañana, que cambiarán a dirección norte durante la tarde y noche, con velocidades de 29 a 35 km/h.

Sobre las condiciones marítimas, el Caribe mantendrá condiciones favorables para las actividades, con olas de 0.91 metros y periodos de hasta cuatro segundos. En el Pacífico, se mantiene una advertencia por vientos, oleajes y mareas de resaca, con olas desde 0.91 metros y periodos de 15 segundos.

El Imhpa también advierte que los índices de radiación UV-B estarán entre altos y extremos en ambas vertientes durante la tarde.

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