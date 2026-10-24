Clima en Panamá: Lluvias persistirán en el Caribe y el Pacífico; advierten sobre crecidas de ríos y quebradas

El Imhpa advierte que los suelos presentan niveles de saturación superiores al 65 % en la cordillera Central, Chiriquí, Veraguas y Costa Abajo de Colón. Esta condición aumenta la posibilidad de que se incrementen los niveles de ríos y quebradas, así como de que se registren deslizamientos de tierra.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé lluvias dispersas de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, en distintas regiones del país durante este sábado 24 de octubre.

En la vertiente del Caribe, las lluvias comenzarán desde la mañana en los sectores de la comarca Guna Yala, Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Durante la mañana, las precipitaciones también alcanzarán Bocas del Toro, principalmente en las costas.

Para la tarde, se esperan aguaceros en sectores de Costa Arriba de Colón y las áreas montañosas de Bocas del Toro, mientras que en la noche persistirán las lluvias en Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se prevén aguaceros con tormentas eléctricas en el golfo de Panamá, además de lluvias aisladas en Darién, Panamá Este, la Región Metropolitana, Panamá Oeste y Coclé.

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Para la tarde, se esperan lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en Darién, Panamá Este, Chiriquí, principalmente en sectores montañosos, el sur de Veraguas y regiones de la península de Azuero. En horas de la noche, las precipitaciones persistirán en Chiriquí, el golfo de Chiriquí, el centro y sur de Veraguas y el golfo de Panamá.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en la cordillera Central y entre 21 °C y 27 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 19 °C y 23 °C en la cordillera Central, entre 27 °C y 29 °C en la vertiente del Caribe, Panamá y Panamá Oeste, y alcanzarán hasta 31 °C en otras regiones.

En el Caribe predominarán los vientos del oeste al noroeste, con velocidades de entre 5 y 20 km/h en tierra firme y de hasta 30 km/h en zonas marítimas. En el Pacífico se esperan vientos de direcciones variables, con velocidades de hasta 20 km/h durante el día.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe registrará olas de entre 0.3 y 0.8 metros de altura, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 0.4 y 1.6 metros.

Los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 4 y 9, con niveles de riesgo de moderado a muy alto.

El Imhpa advierte que los suelos presentan niveles de saturación superiores al 65 % en la cordillera Central, Chiriquí, Veraguas y Costa Abajo de Colón. Esta condición aumenta la posibilidad de que se incrementen los niveles de ríos y quebradas, así como de que se registren deslizamientos de tierra.

Además, en las áreas donde se desarrollen tormentas eléctricas podrían presentarse fuertes ráfagas de viento. Se recomienda mantener precaución cuando las tormentas ocurran en zonas marítimas y atender los avisos de vigilancia vigentes.

El aviso de vigilancia por lluvias y tormentas se mantiene activo hasta el 25 de octubre.

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