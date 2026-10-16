Clima en Panamá: Se registrarán temperaturas de hasta 34 °C, radiación UV-B extrema y aguaceros aislados

Las condiciones marítimas prevén olas de entre 0.7 y 1.4 metros en el litoral Caribe, con periodos de ocho segundos. En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.7 y 1.2 metros, con periodos de entre 14 y 16 segundos.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este viernes 16 de octubre condiciones mayormente secas durante la mañana, mientras que en horas de la tarde se esperan aguaceros aislados, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de ambas vertientes del país.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana predominarán las condiciones secas, aunque se esperan lluvias en sectores marítimos de Colón y Guna Yala. Para la tarde, se pronostican aguaceros aislados en las serranías y áreas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, así como en puntos de Colón Centro.

En horas de la noche, se prevén lluvias intermitentes en el occidente de Bocas del Toro y el oriente de Guna Yala.

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En la vertiente del Pacífico, la mañana se presentará parcialmente nublada a despejada, con lluvias puntuales en el oriente de Darién. Sin embargo, durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Chiriquí, el centro de Veraguas, el macizo montañoso de Azuero, Panamá Norte, Panamá Este y Darién. En el resto de la vertiente se esperan chubascos aislados.

Para la noche, el pronóstico contempla lluvias en el golfo de Panamá, sectores costeros de Darién, el sur de Veraguas y las costas del occidente de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 26 °C en ambas vertientes, mientras que en las montañas y la cordillera Central se esperan valores de entre 18 °C y 24 °C. Las máximas estarán entre 29 °C y 32 °C en el Caribe y entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico.

En cuanto a los vientos, en el Caribe serán variables, con velocidades de entre 5 y 20 km/h. En el Pacífico también serán variables, con velocidades inferiores a 25 km/h.

Las condiciones marítimas prevén olas de entre 0.7 y 1.4 metros en el litoral Caribe, con periodos de ocho segundos. En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.7 y 1.2 metros, con periodos de entre 14 y 16 segundos.

El Imhpa advierte, además, que los índices de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre los niveles de riesgo muy alto y extremo, con valores de 10 a 12 o más, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición al sol.

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