Colapsa parte de la estructura de un edificio en Santa Ana

Santa Ana, Panamá/Alrededor de las 2:30 p.m., se informó sobre un incidente en la propiedad conocida como "San Rafael", ubicada en la Calle 17 en el corregimiento de Santa Ana.

Se ha confirmado que una parte de la estructura de uno de los apartamentos en el tercer piso sufrió un colapso en el balcón, que se encontraba en un estado deteriorado.

#AEstaHora | Atendemos emergencia por el desplome de un balcón en Calle 17, Santa Ana. Se desalojó a residentes por seguridad y se coordina con @Sinaproc_Panama y la Junta Comunal para la asistencia a los afectados. pic.twitter.com/s0Y3UbPgxp — Bomberos De Panamá (@BCBRP) 12 de enero de 2024

Por razones de seguridad, el Cuerpo de Bomberos de Panamá llevó a cabo la evacuación de cuatro adultos y dos niños que residían en dicho lugar. Se coordinó con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el personal de la Junta Comunal para brindar asistencia a los afectados.

Será necesario realizar una evaluación de la estructura para determinar si los residentes podrán regresar a su hogar y qué medidas deben tomarse en ese sentido. Según el informe de los Bomberos, no se reportaron heridos como resultado de este incidente.

Los residentes del área señalaron que no solo se debe evaluar esta estructura en particular, sino que todas las edificaciones deberían ser revisadas, dado que hay varios inmuebles que no reciben mantenimiento y representan un peligro no solo para quienes viven en ellos, sino también para los transeúntes y conductores que transitan por esa vía.

Con información de Meredith Serracín