Primer 'Dominguera Fest' en Colón: una fiesta de tradiciones y sabores

Colón, Colón/Con el objetivo de atraer visitantes de todo el país y promover la rica gastronomía de la provincia de Colón, la Alcaldía de Colón organizó el primer "Dominguera Fest".

Este evento se llevó a cabo en las inmediaciones del Centro de Arte y Cultura, ofreciendo una tarde llena de alegría, tradición y sabores autóctonos.

El festival reunió a familias y visitantes para disfrutar de platos típicos como el saus de rabito, patita de gallina y patita de puerco, deleitando a los asistentes con los sabores característicos de la región. Además, el evento estuvo animado por presentaciones de grupos Congo, que aportaron un toque cultural y festivo a la jornada.

Diógenes Galván, alcalde de Colón, anunció que el evento se realizará una vez al mes, consolidándose como un espacio para celebrar la tradición culinaria colonense. A su vez, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para preservar las costumbres locales y atraer el turismo.

Los asistentes no solo disfrutaron de la comida, sino también de un ambiente familiar y festivo. Uno de los participantes expresó su entusiasmo: "Aquí pude conseguir saus de rabito y patita de gallina. Es riquísimo, sobre todo si es de Colón. Si me invitaran de nuevo, no me lo pensaría dos veces".

El "Dominguera Fest" busca rescatar y promover las costumbres culinarias de Colón, llevando un mensaje de unidad y tradición a todas las familias panameñas. Este evento promete ser una cita mensual obligatoria para los amantes de la buena comida y la cultura colonense.

Con información de Johar Ferrara