Comarca guna de Madungandí concentra el mayor número de casos de malaria en Panamá Este

Ciudad de Panamá, Panamá/Actualmente la comarca Guna de Madungandí, en Panamá Este, registra la mayor cantidad de casos de malaria, seguida por la provincia de Darién y la comarca Ngäbe-Buglé, aseguró Carlos Batista, director regional del Ministerio de Salud en Panamá Este.

Relacionado Refuerzan la distribución de mosquiteros para prevenir la malaria en zonas comarcales

De acuerdo con Batista, las comunidades afectadas han sido aquellas que se establecen alrededor de los ríos, remansos de afluentes y lagos.

“Por eso que en Panamá Este la región con mayor cantidad de casos es Madugandí, a razón de un tema cultural debido a que realizan sus actividades alrededor del río”, explicó.

Relacionado Minsa mantiene nebulización en puntos de culecos a nivel nacional

Aclaró que, aunque la mayor incidencia de casos se centra en áreas indígenas, esto no es exclusivo y no significa que “si no se está en selva no hay en riesgo… hay que estar pendiente”.

Sobre la infestación de los migrantes que se encuentran en las áreas fronterizas, el funcionario reconoció que hay un impacto grande, pero se está haciendo el diagnóstico y se les está dando tratamiento.

Relacionado Minsa mantiene nebulización en puntos de culecos a nivel nacional

¿Qué hacer para vencer la epidemia?

Batista recomendó a las autoridades hacer mucha docencia a través de promoción de la salud en las comunidades.

Y a la ciudadanía le recordó la importancia del diagnóstico a tiempo.

2020 dejó 2,208 casos, en 2021 se dobló la cantidad a 4,367 casos y en 2022 se cuantificaron 7,177, lo que triplicó las cifras registradas en 2020.

En Panamá el principal parasito que transmite la malaria es el Plasmodium vivax que tiene menor incidencia de letalidad o muerte.

La malaria o paludismo es una enfermedad causada por un parásito (Plasmodium), el cuál es trasmitido por la picadura de un mosquito infectado.