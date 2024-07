Comisión de Credenciales debe ratificar cerca de 200 nombramientos, pero aún no se consolida

Tras 10 días desde que se instaló la nueva Asamblea Nacional, aún no se ha definido cómo estarán conformadas las distintas comisiones que la conforman, sobre todo la de presupuesto y credenciales donde se tomarán decisiones importantes.

Los miembros de la bancada independiente Vamos, la más grande en el hemiciclo, aspiran a no solo formar parte, sino a presidir algunas de estas comisiones, por lo que mantiene conversaciones con los miembros de otras bancadas para lograr consensos.

Janine Prado, jefa de la bancada de Vamos, explicó que, en la Comisión de Credenciales se deben ratificar cerca de 200 nombramientos, por lo que es importante que se pueda instalar esta semana.

Para Prado, aunque los independientes no son la mayoría, sí son la bancada más grande, por lo que en ese sentido deberían ocupar un mayor número de puestos dentro de las comisiones, mientras que otros buscan tener representación en ellas.

Ya la bancada independiente ha determinado quiénes son los diputados que van a estar en cada comisión, no obstante, saben que dependen de los resultados de la votación en el pleno de la Asamblea Nacional.

Aseguró que se ha tomado en cuenta la experiencia de cada uno en el sector privado o en su desarrollo profesional para ubicarlo en una comisión.

Los diputados de la bancada independiente, en estos 10 días, han presentado proyectos de ley que dan seguimiento a iniciativas de los miembros de este segmento en el periodo 2019-2014, entre ellos las reformas al reglamento interno, el cual se quedó en el tintero el quinquenio pasado.

Al igual que los independientes, diputados de otras bancadas también han presentado reformas al reglamento interno, por lo que se esperaría una unificación de las intenciones y sacar un documento final.

Planilla de la Asamblea

La semana pasada, gran cantidad de supuestos funcionarios llegaron a la Asamblea Nacional, pero, según lo dicho por la diputada Dana Castañeda, ni siquiera tenían una oficina, por lo que se estaba tratando de ubicar a qué departamento pertenecían. No obstante, aclaró que quien no tenía una oficina y estaba en los pasillos para justificar su salario no cobraría.

Castañeda también aseguró que, hasta ese entonces, se habían dado 75 destituciones, asegurando que las botellas las iba a ‘quebrar’.

La diputada Prado, señaló que no es un pecado ser funcionario, sin embargo, por los manejos que se han dado durante todos estos años, parece lo contrario, por lo que hay que devolver la confianza a la ciudadanía. Aunque resaltó el número de destituciones que se han dado, considera que aún falta mucho por hacer, ya que la planilla y el presupuesto son elevadas.