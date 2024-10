Asamblea rechaza nombramiento de Héctor Hurtado en la Junta Directiva de la CSS como representante de los trabajadores

Panamá/Las designaciones de las figuras que estarán en la junta directiva de la Caja del Seguro Social (CSS) que acompañará al nuevo director de la Caja del Seguro Social (CSS), Dino Mon, avanzan en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, esta tarde, por mayoría, el pleno de la Asamblea nacional rechazó el nombramiento de Héctor Hurtado en representación de los trabajadores, como miembro de dicha junta, por considerar que se reelegía. Su designación obtuvo 33 votos en contra, 22 a favor y 4 abstenciones. Hurtado participó en la directiva de la CSS en 2016.

Antes de la aprobación, el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino dejó claro que daría “raya” a la designación de Hurtado. “Si tú fuiste parte de la directiva de la Caja del Seguro Social tú debiste actuar de una manera más eficaz, para que definitivamente la debacle que hubo que no fue en esta administración. Los problemas de la CSS datan de muchos años atrás y no me parece a mí que alguien debe ser reelegido en un cargo de la junta directiva y no escuchamos su voz oponiéndose a cosas que pasaron en la caja…”

También cuestionó la designación por parte de los trabajadores de sindicalistas que, a su juicio, deben darle paso al “relevo generacional”.

Los diputados cuestionan, al igual que la mayoría de los ciudadanos, incluyendo al presidente de la República, José Raúl Mulino, que la junta directiva de la CSS por años no haya resuelto el problema que tiene a la entidad sumida en un déficit en uno de los programas más importantes como el de Invalidez, Vejes y Muerte (IVM).

Hoy, es el último día de Enrique Lau como director de la CSS. A partir de mañana 1 de octubre arranca la administración de Dino Mon.

Los votos

Su suplente, Marlene Sarzadilla De León, obtuvo 57 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Por este sector también avalaron a Aniano Pinzón (principal ) con 57 a favor, 1 en contra y 1 abstención, su suplente Nelva Reyes también logró 57 a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Del grupo de los empleadores se aprobó la designación de Ricardo Sotelo con 58 a favor y uno abstención, mientras que su suplente, Óscar Lasso Altamiranda, también fue respaldo con la misma cantidad de votos.

En el grupo de los servidores públicos se avaló con 58 a favor y uno abstención a Emguelbert Govanny Estrada Linares (principal) y a Gilberto Del Rosario Guardia (suplente).

Más temprano, la Comisión de Credenciales de la Asamblea recomendó al pleno aprobar dichos nombramientos. Tras la aprobación en el pleno de los primeros designados en la directiva de la CSS, la Comisión retomó la sesión para analizar las hojas de vida de Amilcar Iván Córdoba Córdoba y a Luis Manuel Hernandez López, también a Julio Javier Salceda Guardia y Maribel Lissel Quintero Vásquez, como parte del sector de los empleadores.