Comisión de Salud realizará la votación del primer bloque de las reformas a la CSS en el primer debate

Ciudad de Panamá/Este viernes 17 de enero, los 9 diputados que integran la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional llevarán a votación el primer paquete de artículos del proyecto de ley que reforma la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

"Ya esa es una decisión, ya todas las bancadas presentaron sus propuestas", dijo el diputado Alaín Cedeño, presidente de la Comisión Salud y Trabajo.

Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión, adelantó que en la mayoría de los artículos se ha llegado a un consenso, sin embargo, en el segundo bloque puede generar opiniones "diversas", pero tiene la certeza de que a pesar de ello, se puede lograr un consenso en el proyecto de ley.

En este primer bloque se contemplan temas de gobernanzas, funciones del directo y de la junta directiva de la entidad.

¿Cuándo será aprobado el proyecto en primer debate? Los diputados de la Comisión de Salud han enfatizado que no tienen esa respuesta; tomarán el tiempo que consideren necesario.

A pesar del panorama negativo que planteó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre las consecuencias de no aprobar las reformas a la CSS, Cedeño dice que se debe analizar el tema, y desconoce en qué fecha se aprobará el proyecto porque "la Asamblea no funciona así, no ponemos fecha, ni tampoco nos pueden poner fecha, porque es muy difícil garantizar tiempo".

El segundo bloque de estas reformas, que pronto entrará en discusión, tiene temas relacionados como los deberes, derechos de empleadores y trabajadores, pago de cuotas, afiliación, sanciones por declaraciones falsas y, sobre el sistema de salud y su propósito, administrado por la CSS.

Con información de María De Gracia