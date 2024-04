Comunidad educativa protestan en la Escuela Narciso Garay por constantes robos

Se trata de la Escuela Narciso Garay ubicada en Pedregal donde se vienen registrando robos constantes que mantienen a los maestros, estudiantes y padres de familia preocupados.

"El Meduca no nos ha respondido a la petición de celadores de seguridad porque es lo que menos hay, no hay seguridad quizás afrente puede venir la policía, pero, en la parte de atrás de la escuela no hay muro perimetral que divida y poner más seguridad a los niños, porque es a los niños a los que más le está afectando" señaló Fany Tinoco, Club de Padres de Familia.

La escuela ha sido vandalizada, se han llevado equipos, cortado la cerca, han abierto huecos en los salones para sacar útiles escolares y otros insumos, lo que genera una enorme preocupación en el centro educativo.

"Desde que el celador falleció hay constantes robos en el colegio, las autoridades tampoco del corregimiento no han hecho nada y los robos son de televisores, dinero, daño en puerta y lo que no se pueden robar, lo dañan" manifiestan los docentes.

Los padres de familia han decidido no enviar a sus hijos a clases hasta que se nombre un celador y de esta forma se proteja a los estudiantes y así mismo se eviten más robos.

Con información de Hellen Concepción