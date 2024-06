Concesión privada, la apuesta de Mulino para hacer frente a la crisis del transporte público ¿Qué tan factible es?

Ciudad de Panamá/En la ciudad hay una crisis que se ha sostenido en el tiempo en el transporte público, incidida entre otras cosas, porque el 67% de la flota de buses (un total de más de 1,300 unidades) está fuera de servicio a causa de la falta de piezas.

Para dar solución al tema, el presidente electo José Raúl Mulino ha optado por una concesión administrativa, que podría optimizar el servicio y frenar el dilema que a diario viven miles y miles de usuarios.

Esta concesión privada sería hecha a través de una Asociación Público Privada. Para David Ramírez del Movimiento 23 de Octubre, aunque la iniciativa de Mulino es buena, esa no es la única solución para el transporte público, porque en principio eso no resolverá la cantidad de buses dañados que mantiene la flota. "Lo que se tiene que hacer es tomar con urgencia esto y mandar a comprar repuestos", consideró.

Recordó que para el gobierno de Juan Carlos Varela también se puso en marcha una concesión administrativa, por 10 meses donde la empresa encargada hizo un análisis profundo de la situación, sin embargo, no solucionó el problema.

Bajo esa administración, acotó Ramírez, se compraron 203 buses, pero en el camino se ha ido deteriorando la flota, hasta llegar a un número critico. Crítico que en la actualidad no haya un ente que levante la mano para decir que el sistema no está funcionando bien y como resultado de eso, aseveró que hay 170 buses que han sido descartados para usar sus piezas y reparar los buses averiados.

Hay 800 buses que no tienen los repuestos, afectando al usuario en sus recorridos diarios. Lo que nos preocupa es que estamos volviendo poco a poco a lo anterior y las personas están utilizando transportes improvisados, que no tienen formación ni seguro — David Ramírez - Movimiento 23 de Octubre

Además, señaló que hay un lucro cesante, por la cantidad de dinero que no se percibe porque los buses no están operando, a parte hay 300 especialista que no pueden trabajar, debido a que no cuentan con los insumos. Adicional hay unos 2700 operadores de buses que no pueden trabajar, a raíz de que los buses están fuera de servicio y encima el transporte está subsidiado.

Para Ramírez, lo que se debe emplear es una administración mixta donde haya supervisión directa. Igualmente, se tiene que crear un tipo de organismo que supervise la operación de los metrobuses.