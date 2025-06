Mulino se 'sorprende' con declaraciones del administrador del Canal sobre neutralidad en los puertos

Ciudad de Panamá/Luego de que el administrador del canal de Panamá, Ricauter Vásquez, advirtiera que el acuerdo portuario global de 23,000 millones de dólares —que incluye dos instalaciones en el país: puertos de Balboa y Cristóbal— podría poner en riesgo el mandato de neutralidad de la vía interoceánica, el presidente José Raúl Mulino dijo estar "sorprendido" tras escuchar esas declaraciones, ya que la Autoridad del Canal de Panamá no tiene competencias en esa materia.

"La administración, control, etcétera de los puertos no es del canal de Panamá. A mí me sorprendió muchísimo esas declaraciones del administrador en nada menos que en el Financial Times, que no es cualquier periódico", señaló el mandatario en su habitual conferencia de este jueves.

Subrayó que el Canal "no puede interferir en eso", porque el gobierno panameño es el encargado de regir esta materia específicamente, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Por otro lado, se refirió a los avances en la transacción, indicando que oficialmente el gobierno no tiene conocimiento de que estas negociaciones hayan registrado algún tipo de avance.

"Está, como dije la semana pasada, en la misma situación. Evidentemente, nosotros como gobierno sí nos estamos preparando para distintos escenarios que se puedan dar a raíz de esa transacción o de la no transacción del todo".

Detalló que ya se ha contratado asesoría internacional para trabajar en la definición de la política portuaria de Panamá ante el mundo, porque ven esta situación como "una gran oportunidad".