Condenan a 10 años de prisión a hombre por tráfico ilícito de migrantes en Darién

El ciudadano fue aprehendido el 12 de noviembre de 2026 en una residencia ubicada en el sector de Villa Nueva, en Darién, donde las autoridades encontraron indicios relacionados con la investigación.

CONDENAN A UN HOMBRE POR TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES / Ministerio Público
Danna Durán - Periodista
13 de noviembre 2026 - 16:17

Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes agravado, tras ser aprehendido durante la operación Redil, desarrollada en la provincia de Darién.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que también se legalizó la aprehensión del ciudadano y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos. El hombre aceptó su responsabilidad en los hechos, lo que permitió alcanzar la sentencia condenatoria.

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De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el ciudadano fue aprehendido el 12 de noviembre de 2026 en una residencia ubicada en el sector de Villa Nueva, en Darién, donde las autoridades encontraron indicios relacionados con la investigación.

Las pesquisas comenzaron en julio de 2026, luego de que se recibiera información sobre una presunta red dedicada al traslado de migrantes de nacionalidades ecuatoriana y cubana desde Darién hacia la ciudad de Panamá, para posteriormente movilizarlos hasta la provincia de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica.

La operación Redil permitió avanzar en las investigaciones sobre estas actividades ilícitas. La Procuraduría reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, en cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.

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