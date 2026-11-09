Hombre de 43 años queda detenido provisionalmente por femicidio de su pareja en Chiriquí

Imputado es investigado por la muerte de una mujer colombiana, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en una residencia del sector de Las Lomas.

Chiriquí/Un hombre de 43 años quedó bajo detención provisional tras ser imputado por el delito de femicidio en perjuicio de una mujer de nacionalidad colombiana, en un caso investigado por la Fiscalía Regional de Chiriquí.

La medida cautelar fue ordenada durante una audiencia de control de garantías, en la que el Ministerio Público presentó elementos de convicción para sustentar la presunta vinculación del hombre con el hecho.

Durante la diligencia, el Tribunal declaró legal la aprehensión y dio paso a la formulación de cargos. Además, consideró procedente la detención provisional tomando en cuenta la naturaleza del delito y las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, por su condición de mujer y extranjera.

La investigación guarda relación con un hecho ocurrido el 8 de noviembre de 2026, en el sector de Las Lomas, donde la mujer fue encontrada sin vida y con signos de violencia en una de las habitaciones de la residencia donde habitaba el presunto agresor.

Informes preliminares indican que el sospechoso se acercó al propietario del inmueble y le manifestó que había acabado con la vida de su pareja, cuyo cuerpo permanecía sobre una cama dentro de una de las habitaciones. Ante esta situación, el dueño de los cuartos de alquiler ingresó al lugar y, al encontrar a la mujer, alertó a las autoridades.

De acuerdo con el protocolo de necropsia, la causa de muerte fue asfixia por compresión cervical.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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