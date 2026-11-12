Aprehenden a una persona por presunto tráfico ilícito de migrantes en Darién

Darién/Una persona fue aprehendida este jueves en la provincia de Darién por su presunta vinculación con el delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La captura se ejecutó durante una diligencia de allanamiento y registro en una residencia ubicada en el sector de Villa Nueva, Darién. El operativo estuvo liderado por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional. En el inmueble, las autoridades lograron recabar diversos indicios relevantes para el proceso.

De acuerdo con los reportes oficiales, las pesquisas de este caso iniciaron en julio de 2026 tras recibirse alertas sobre una operación dedicada al traslado irregular de ciudadanos de nacionalidades ecuatoriana y cubana. La ruta utilizada por los sospechosos partía desde Darién hacia la ciudad de Panamá, para luego ser movilizados los migrantes hasta la provincia de Chiriquí, en la zona fronteriza con Costa Rica.

El Ministerio Público indicó que el detenido será puesto a órdenes de un Tribunal de Garantías en las próximas horas, donde se solicitará la legalización de su aprehensión, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.

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