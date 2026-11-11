Caso autopista Arraiján-La Chorrera: Corte Suprema revisará sentencia condenatoria de Federico Suárez, exministro del MOP

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comunicó el ingreso del recurso de casación presentado dentro del proceso contra el exministro de Obras Públicas, condenado a ocho años de prisión por peculado doloso, relacionado con los trabajos de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comunicó el ingreso de un recurso de casación presentado dentro del proceso contra el exministro de Obras Públicas Federico José "Pepe" Suárez Cedeño, condenado a ocho años de prisión por el delito de peculado doloso en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La notificación quedó establecida mediante el Edicto N.º 107, publicado el 11 de noviembre de 2026, en el que se informa sobre una providencia emitida el 9 de noviembre por la magistrada sustanciadora y presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias.

De acuerdo con el documento, el recurso corresponde al proceso seguido contra Suárez y otras personas por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado, relacionado con la ejecución del contrato de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera.

La providencia dispone que el ingreso del recurso sea puesto en conocimiento de las partes y que el expediente permanezca en lista durante ocho días, conforme al artículo 2439 del Código Judicial.

El pasado 14 de enero del presente año, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó la sentencia de primera instancia de abril de 2025 y condenó a Suárez a ocho años de prisión por peculado doloso, en perjuicio del MOP.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los trabajos pagados y ejecutados que no cumplían con las especificaciones del pliego de cargos ocasionaron una lesión patrimonial al Estado por $7,914,068.72.

El caso está relacionado con la ejecución del contrato de la autopista Arraiján-La Chorrera, una de las principales obras viales del país, desarrollada durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. El proyecto inicialmente tuvo un costo de $152.6 millones; sin embargo, terminó costando $161.8 millones, luego de que se aprobaran varias adendas que incrementaron el costo de la obra.