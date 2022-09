Condenan a exalcalde de Colón por caso de peculado

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga logró la condena de 60 meses de prisión para el exalcalde de Colón, Dámaso García, como autor del delito de peculado, ocurrido en enero de 2009 a junio de 2010.

La información la dio a conocer este viernes 9 de septiembre, el Ministerio Público.

La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación por este caso el 5 de septiembre de 2016.

En un comunicado del Ministerio Público en 2018, se informó que “a lo largo de la investigación se acreditó su vinculación al hecho investigado, por lo que se dispuso tomarle declaración indagatoria y con el propósito de evacuar esta diligencia se giraron cinco boletas de citaciones al exalcalde del distrito de Colón, quien, teniendo conocimiento de las mismas, no se presentó”.

El pasado jueves 26 de julio de 2018, el exalcalde se presentó en compañía de su abogado y al rendir declaración indagatoria, expresó que se acogía a no declarar. Una vez concluida la diligencia se les indicó tanto al exfuncionario como a su defensa legal, que no se debían retirarse del despacho, ya que le serían aplicadas medidas cautelares personales; no obstante, ambos se marcharon.

El Ministerio Público recurrió entonces a girar una orden de conducción contra el exalcalde.