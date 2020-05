En confinamiento y sin marchas, un Día del Trabajador diferente

Hace 134 años de la Gesta Heroica de Chicago, cuando la clase trabajadora conquistó sus derechos fundamentales.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe, unos 158 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad, equivalente al 54% del empleo total, han visto reducidos sus ingresos hasta en 81% por la crisis.

Para el organismo, casi la mitad de los trabajadores en la región ven amenazados sus medios de subsistencia, mientras la pérdida de horas de trabajo equivale a la desaparición de 31 millones de empleos a tiempo completo.

Pero, en medio de la crisis no todo es negativo, dado que la situación ha afianzado otros mecanismos como el teletrabajo, que, ante la mirada del presidente de la OIT, Vinicius Pinheiro, “llegó para quedarse”, aunque no se aplique a todos los sectores y a gran parte de la informalidad, tal como dijo en una entrevista a Café CNN.

"Nunca antes los mercados laborales de la región habían enfrentado un desafío de estas magnitudes, vamos a tener que reconstruir el mundo del trabajo", dijo @vinciuscp de @OITAmericas sobre impacto #COVID19#1deMayo#NoContagiemosAlEmpleo+ info https://t.co/AthA2Z3TDXpic.twitter.com/HmhhS4dwcE — OIT Américas (@OITAmericas) April 30, 2020

“El Primero de Mayo de 2020 miles y miles de trabajadoras y trabajadores en Panamá, no podemos movilizarnos en las calles, ni levantar las banderas de lucha frente a una sociedad que cada año endurece las bases económicas y jurídicas de la desigualdad y camina a pasos agigantados hacia su propia destrucción, de la mano de las políticas neoliberales, incapaces de atender la crisis generalizada propagada por sus propias cadenas, con sistemas de salud precarios y privatizados”, destaca un comunicado del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).

El Conato advierte que la pandemia del COVID-19 obliga a millones de personas en todo el planeta a mantenerse en aislamiento social y cuarentena obligatoria, mientras que otras miles de personas, por lo vital de su trabajo se exponen día a día a los riesgos del contagio y la muerte.

“Esta tragedia sanitaria profundizó la crisis económica, política y social, que padece hace décadas la clase trabajadora. Ya se escucha que el COVID-19 generará millones de desempleos en el mundo, mientras millones de familias se quedan sin sus fuentes de ingreso. Pese a todo, esta crisis evidencia que, sin los trabajadores y las trabajadoras, no se reproduce el capital, no se genera riqueza y no se mueve la economía”, recalcó la agrupación.

En tanto, han exigido al Gobierno:

Garantizar una renta básica que cubra las necesidades fundamentales de todos los hogares del país que han perdido o no tienen fuentes de ingreso.

Sancionar de manera inmediata los Proyectos de Ley de Moratoria, para dar tranquilidad a la clase trabajadora, a los productores, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Proteger el empleo, garantizar el trabajo decente y los derechos laborales, sin reformas al Código de Trabajo.

La convocatoria de un Gran Diálogo Nacional, que acuerde el nuevo contrato social que permita a Panamá superar la crisis, sin afectar a la población.

Fortalecer el sistema de seguridad social y la protección de todas las personas, en especial de las mujeres que no encuentran seguridad en sus hogares.

Además, han demandado la protección de la vida y la salud de la población, por lo que rechazan el levantamiento de la cuarentena sin la debida planificación y participación de la clase trabajadora.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata agradeció en un video en Twitter, el esfuerzo de todos los hombres y mujeres que día a día aportan a la construcción de nuestro país. Las relaciones laborales basadas en el entendimiento, la solidaridad y el diálogo son garantía del crecimiento de la nación.