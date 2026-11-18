El hombre presuntamente realizó varias detonaciones con arma de fuego contra un grupo de personas, hiriendo a la menor de edad.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de un hombre investigado por su presunta vinculación con el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de una niña de 3 años, en un hecho ocurrido en el distrito de Chepo.

El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2026, en La Higuera, sector de Bagdad City, en Chepo. De acuerdo con las investigaciones, el hombre presuntamente realizó varias detonaciones con arma de fuego contra un grupo de personas, hiriendo a la menor de edad.

La decisión se produjo luego de que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana sustentara, durante una audiencia de apelación, los elementos de convicción que respaldan la vinculación del ciudadano con el caso.

🔗Puedes leer: Detienen provisionalmente a taxista acusado de violación y robo agravado contra cinco pasajeras

Tras evaluar los argumentos de la Fiscalía, el Tribunal consideró que la medida cautelar decretada en primera instancia se ajusta a derecho.

La Procuraduría General de la Nación informó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.