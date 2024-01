Conozca los puntos de recolección de arbolitos de Navidad en la capital

No todo va en el camión, sé responsable, no tires tu arbolito en la calle.



Anunciamos nuestros puntos de acopio para la recolección de arbolitos que estarán instalados desde el 6 al 10 de enero de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



Trabajando por #UnPanamáMejor pic.twitter.com/pIFU7ouiY4