Reformas a la CSS: Culminan consultas ciudadanas en la Asamblea; se trasladan a las provincias

Ciudad de Panamá/Este martes 10 de diciembre, culminó el periodo de consultas ciudadanas que se abrió en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional para el análisis del proyecto de Ley N° 163, sobre las reformas a la Caja del Seguro Social (CSS).

Las consultas que se desarrollan desde el pasado 14 de noviembre se han extendido por 18 días, con la participación de 600 personas que se habían anotado para hacer uso de la palabra.

Pese a que el tiempo se ha agotado, todavía la Comisión de Salud no tiene un balance de cuánta gente al final se presentó a mostrar su posición en cuanto a las reformas.

En la sesión de este martes, de las 22 personas anotadas en lista, asistieron 9 y todas se pronunciaron en contra del proyecto.

Entre las múltiples razones, algunos argumentaron que el sistema que propone este proyecto de ley daría pensiones bajas. Otros cuestionan las pensiones que recibirían las mujeres. Además, de la forma en la que se ha organizado lo que plantea la reforma institucional para la Caja de Seguro Social.

Alain Cedeño, presidente de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, dijo que, aunado a los resultados que se lograron en las consultas realizadas en el Legislativo y las que se efectuarán en el interior del país, al final, lo importante es que la ciudadanía sienta que se le ha tomado en cuenta.

Así las cosas, las giras arrancarán este miércoles 11 de diciembre a las 9:00 a.m. en el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos y Chame (Panamá Oeste) están en la gira en provincias hasta el 14 de diciembre.

Luego, el 16 de diciembre, irán a la provincia de Colón y entre el 17 y el 18 de diciembre estarán trasladándose a Darién.

Respecto a la propuesta presentada por la bancada gobernante de Realizando Metas, la cual sugiere establecer impuestos a transferencias bancarias, misma que fue cuestionada por la banca y por el propio presidente de la República, José Raúl Mulino.

Cedeño aclaró que están apoyando la propuesta presentada por el Gobierno Nacional, pero recordó que la propuesta de RM se mantiene sobre la mesa y la van a analizar en detalle.

No podemos decir que la propuesta sea descabellada… Vamos a analizarlo todo. La Asamblea no va a permitir que se aumente la edad de jubilación y no se investigue bien si se pueden sacar recursos de otras partes.

— Alain Cedeño - Presidente de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social