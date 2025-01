Controversia por aumento salarial a magistrados: procuradora de la Administración se mantiene al margen

Ciudad de Panamá/Fuentes de la Contraloría General de la República confirmaron que esta entidad no ha refrendado el aumento salarial de 4 mil dólares mensuales, aprobado el pasado 8 de enero, en el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para los magistrados de la Corte.

TVN Noticias buscó la reacción de la Procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, porque la entidad que representa es la encargada de defender los intereses del Estado y también promover las actuaciones éticas de los servidores públicos.

Sin embargo, la procuradora de la Administración ha señalado que sólo conoce del tema por lo que se ha publicado en los medios de comunicación.

También se le preguntó si había solicitado información sobre esto a la Corte Suprema de Justicia o a los magistrados y la respuesta fue que no ha solicitado esa información.

Por ley eso (el aumento) le correspondería no solamente a los procuradores, sino otros magistrados que están en el sistema, pero como digo, nosotros no nos queremos manifestar sobre eso, porque en realidad lo que se ha señalado de esto en los medios no ha sido oficializado por parte del Òrgano Judicial.

— Gretel Villalaz - Procuradora de la Administración