Cortizo: 'No voy a eliminar ningún subsidio durante mi administración'

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante una gira de trabajo realizada en horas de la mañana de este viernes en la provincia de Panamá, el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, brindó declaraciones acerca de la existencia de algunos subsidios que mantiene su administración y otros temas de interés.

De acuerdo con el mandatario, en su administración no se tiene contemplado eliminar ninguno de los subsidios existentes, como el Vale Digital, Ángel Guardián, 120 a los 65, entre otros.

Relacionado Cortizo habla sobre la recolección de basura en la capital

El mandatario expresó que, pese a que algunas personas insisten en que estos sean eliminados, él no los va a eliminar. Cortizo también se refirió al subsidio solidario del combustible, revelando que su administración evalúa la extensión de este. Actualmente, el subsidio del combustible mantiene el costo de la gasolina de 91 octanos y diésel en 3.25 dólares.

En las últimas semanas, se han desarrollado múltiples protestas y cierres en diversos puntos del país como la provincia de Chiriquí, Panamá Oeste, Panamá y Coclé. Además de, un paro de labores que mantienen los médicos especiales del Hospital Regional de La Chorrera "Nicolás A. Solano". Sobre este tema, Cortizo dijo que estas manifestaciones son parte de la democracia.

📍Provincia de Panamá.



Estamos en nuestra gira de #TrabajoComunitario 145, verificando las obras del proyecto Cinta Costera 3 - Calzada de Amador, el cual tiene un avance de 80%. La inversión de B/.46,041,191.76 beneficiará a 1,776,861 panameños. #TrabajandoPorPanamá🇵🇦 pic.twitter.com/S9VsAwsNwp — Nito Cortizo (@NitoCortizo) 11 de agosto de 2023

“Gobernar en democracia no es fácil, y se requiere tolerancia. Hay que ser moderado y escuchar a la gente. Este ha sido un gobierno de puertas abiertas. En democracia hay que ser moderado, respetuoso. No soy un monarca. Gobernar en democracia no es fácil, por el contrario, hay que tener mucha tolerancia”, expresó.

El mandatario también informó que, previo a que culmine este 2023, la obra de la Ciudad de la Salud será entrega a los panameños.