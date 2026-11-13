Dos cuarteles de bomberos serán demolidos por daños ocasionados por los sismos en Chiriquí

Se han buscado alternativas temporales para mantener la prestación de los servicios, entre ellas la instalación de oficinas móviles mediante contenedores.

Chiriquí/Al menos cuatro cuarteles del Benemérito Cuerpo de Bomberos resultaron afectados por los movimientos sísmicos registrados en el país, por lo que dos de estas instalaciones deberán ser demolidas, informó el director general de la institución, Víctor Álvarez.

Durante una gira por la provincia de Chiriquí, el funcionario explicó que entre las estructuras que requieren demolición se encuentran el cuartel de Gualaca y la estación central Juan N. Araúz. En las otras instalaciones afectadas se mantienen las evaluaciones para determinar las intervenciones necesarias.

Álvarez también señaló que la institución enfrenta otros retos relacionados con la reubicación de algunas estaciones, debido a proyectos de construcción de nuevas vías que podrían afectar las instalaciones existentes.

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Ante estas situaciones, explicó que se han buscado alternativas temporales para mantener la prestación de los servicios, entre ellas la instalación de oficinas móviles mediante contenedores.

El director aseguró que, mientras se desarrollan los trabajos de reconstrucción de los cuarteles afectados, se habilitarán módulos provisionales para garantizar que la atención de emergencias y los servicios a la población no se interrumpan.

Las evaluaciones permitirán establecer las condiciones de cada instalación y definir las medidas necesarias para recuperar la capacidad operativa de las estaciones de bomberos.

Con información de Demetrio Ábrego