Bomberos de Santiago instalan contenedores donde operarán durante dos años por daños que dejó el sismo

El personal del Cuerpo de Bomberos trabaja en la preparación del terreno y espera completar las adecuaciones para poner en funcionamiento las instalaciones provisionales.

Los bomberos de Santiago en Veraguas, contarán con instalaciones provisionales durante aproximadamente dos años, mientras se construye el nuevo edificio del cuartel Juan Brins, que resultó afectado por el sismo.

Se trata de tres contenedores, dos de 40 pies y uno de 20 pies, que ya comenzaron a instalarse en un terreno de Pandeportes, ubicado en la barriada Urracá, calle 14, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

Las estructuras albergarán al personal de guardia permanente y los servicios de emergencias médicas, así como los equipos de búsqueda, rescate y extinción de incendios.

Eduardo Chen, jefe de los Bomberos en Santiago, dijo que solicitarán apoyo del Ministerio de Obras Públicas con gravilla para realizar las adecuaciones necesarias.

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Tras completar la instalación, comenzará el proceso de adecuación de los espacios, que incluye las conexiones eléctricas, telefónicas y de internet, además de las áreas necesarias para los vehículos de emergencia.

El personal del Cuerpo de Bomberos trabaja en la preparación del terreno y espera completar las adecuaciones para poner en funcionamiento las instalaciones provisionales.

El sismo ocasionó daños en cuatro cuarteles de bomberos de la provincia de Veraguas: Mariato, Las Palmas, Soná y Santiago. Con la instalación de estos contenedores se busca mantener la capacidad de respuesta de los bomberos de Santiago y garantizar la atención de las emergencias de la comunidad mientras se construye la nueva sede.

Información de Ney Castillo