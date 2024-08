Retoman trabajos de construcción del cuarto puente, Mulino cuestiona cambios en la idea original

Este martes 27 de agosto se retomaron los trabajos de construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, a un costado del Puente de las Américas, una obra con más de cinco años de atraso y que se espera reduzca el tráfico vehicular en esta importante ruta.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que la obra culminará en el año 2028, y generará unas 5 mil plazas de empleos directos e indirectos durante la construcción.

Actualmente, el puente de Las Américas es atravesado por 64 mil autos diarios, mientras que por el Centenario pasan unos 44 mil. Una tercera opción para llegar a la ciudad de Panamá y retornar a Panamá Oeste disminuiría la carga por los puentes existentes.

Este nuevo puente contará con una calzada de 37 metros. En tanto, el proyecto 8 carriles será abierto a los conductores en septiembre.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino, emitió comentarios sobre los cambios que sufrió el proyecto original durante la administración pasada y que aumentaron el costo de construcción de la Línea 3 y el cuarto puente.

Me alegra estar aquí, 5 años tarde, pero estamos aquí. Esto se hubiera terminado si se dejaba el esquema original. No solamente 5 años tarde, sino en mil y pico de millones de dólares más en costo. Aquí no abunda la plata”, señaló.

Continuó cuestionando la decisión diciendo: “¿Qué motivo cambia la estructura original? Aún no he escuchado un razonamiento inteligente. Aquí estamos arrancando de cero, con la esperanza de terminarlo. Le pido a los señores del consorcio no parar de trabajar”.

Aprovechó para hablar sobre los tiempos en que se culminarán tanto la Línea 3 del Metro como este puente, ya que la idea original planificaba el funcionamiento de ambas obras al mismo tiempo, sin embargo, esto no será así.

“Ahora nos queda una disyuntiva bastante seria con el metro. Las dos obras no van a encajar en el tiempo. Ahora la gran interrogante… solo espero terminar ambas. Nos queda por definir y ejecutar la alternativa de Panamá Pacífico y Panamá. No se dejó diseñada ni una sola letra”, puntualizó.