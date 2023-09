Defensor del Pueblo reitera llamado a países de la región para que ayuden a contrarrestar la migración irregular

Ciudad de Panamá, Panamá/El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, afirmó que la entrada de migrantes procedentes de Suramérica no va cesar hasta tanto países como Colombia, Venezuela y Ecuador revisen los diversos temas internos que están incidiendo en que su población decida migrar.

Por tal razón, hizo un llamado para que se sigan trabajando en conjunto y así poder controlar la situación.

Explicó que, si Colombia no apoya en dejar de vender los kits migratorios, Venezuela no evalúa qué está ocurriendo a lo interno de la nación y Ecuador no empieza a combatir la delincuencia, Panamá va a seguir recibiendo migrantes.

La migración es un derecho humano, pero tenemos que ser responsables y debe ser segura, ordenada y respetuosa con el ambiente. — Eduardo Leblanc - Defensor del Pueblo

Solo ayer, viernes 15 de septiembre ingresaron al país más de 2,000 personas a través de la selva de Darién.

Leblanc se refirió al impacto que han percibido los residentes de la zona por la que entran los migrantes a Panamá, y dijo que el principal problema son los niños y adolescentes que están abandonando la escuela y sus tradiciones, para ponerse a trabajar en las canoas, piraguas, cocinas, adentrarse en la selva, para apoyar a los migrantes y esto no se puede permitir.

De acuerdo con Leblanc el 99% de los migrantes que entran al país a través de los flujos irregulares siguen su camino hacia Estados Unidos.

Con información de Jorge Quirós